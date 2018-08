(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Niente finale per la staffetta 4X100 dell’Italia che sognava il podio degli Europei di Berlino. Il quartetto azzurro si era piazzato terzo nella sua semifinale, qualificandosi quindi per la gara che assegnerà il titolo, ma è stato squalificato per un errato cambio di testimone.