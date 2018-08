(ANSA) – MASSA (MASSA CARRARA), 12 AGO – Sul caso del turista colpito dal virus della Febbre del Nilo e ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Massa, il sindaco Francesco Persiani e l’ufficio ambiente del Comune hanno subito provveduto alla disinfestazione nelle aree pubbliche. L’operazione è in corso fin da stamani, a Marina di Massa, nell’area che dista fino a 250 metri dalla casa dove alloggiava il paziente. Il Comune si è attivato appena l’Asl ha informato della situazione. La disinfestazione avviene spargendo un prodotto per via aerea e depositando in fossi e canali particolari ‘pasticche’ che non permettono alle larve della zanzara di svilupparsi. Poi, domani, il sindaco Persiani firmerà l’ordinanza per estendere il trattamento alle aree private.