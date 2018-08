(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 13 AGO – L’ex presidente cileno Ricardo Lagos è stato ricoverato d’urgenza ieri sera in un ospedale di Santiago del Cile dopo una caduta che gli ha causato un trauma cranico. Secondo la Radio Bio Bio l’ex capo dello Stato (2000-2006) è stato ricoverato nella Clinica Alemana del quartiere di Vitacura, in condizioni definite stabili e apparentemente la sua vita non è in pericolo. In un tweet il figlio del leader politico socialista che ha 80 anni, ha rassicurato amici e conoscenti spiegando che si è trattato di “una caduta avvenuta mentre papà giocava in casa con i suoi nipoti”. Nelle prossime ore, si è infine appreso, i sanitari della Clinica Alemana diffonderanno il primo bollettino medico sulle condizioni di salute di Lagos.