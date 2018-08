(ANSA) – MILANO, 13 AGO – E’ il giorno del trasferimento di Tiemouè Bakayoko al Milan. Il centrocampista francese dalle 8 è all’interno della clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche e ottenere l’idoneità sportiva. Arrivato a bordo di un’auto scura e accompagnato da Federico Pastorello, l’intermediario che ha curato la trattativa tra Milan e Chelsea, Bakayoko nel pomeriggio è atteso in sede per la firma sul contratto e gli annunci ufficiali. Bakayoko passa al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.