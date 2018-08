(ANSA) – MILANO, 13 AGO – Sono cominciate le visite mediche per Keita Balde Diao, che in giornata diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. Arrivato a Milano nella tarda serata di ieri, il 23enne senegalese sta svolgendo i test di rito presso la clinica Humanitas a Rozzano, per poi spostarsi al Coni per l’idoneità. “Sono davvero tanto contento di essere qui e felice di questa avventura, parlerò dopo le visite mediche. Quanto ha contato Spalletti nella mia scelta? Tanto”, le parole di Keita all’arrivo. In giornata, l’ormai ex Monaco ed ex Lazio è atteso nella sede dell’Inter per la firma sul contratto: già domani dovrebbe allenarsi insieme ai nuovi compagni.