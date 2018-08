(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Reduce dal secondo successo al torneo di Montreal Simona Halep mantiene il comando della classifica mondiale del tennis femminile. La romena è in vetta per la 25/a settimana consecutiva (41/a complessiva) ed ha un vantaggio di 1926 punti sulla danese Caroline Wozniacki. Sul terzo gradino del podio la statunitense Sloane Stephens, sconfitta ieri in finale dalla Halep. Stabile al quarto posto la tedesca Angelique Kerber mentre la francese Caroline Garcia guadagna una posizione ed è quinta. La top ten è completata dalla ceca Petra Kvitova, dall’ucraina Elina Svitolina, dall’altra ceca Karolina Pliskova. dalla spagnola Garbine Muguruza e dalla tedesca Julia Goerges Poche variazioni tra le italiane: la prima delle azzurre è sempre Camila Giorgi, stabile al numero 40. Alle sue spalle guadagna due posti Sara Errani, che risale al n.82. Scende di 22 posti Deborah Chiesa, ora 181/a.