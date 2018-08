(ANSA) – ROMA, 13 AGO – “I fondamentali della nostra economia sono molto forti” e per quanto riguarda la crisi della lira turca “faremo il possibile per risolvere la questione”: lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una dichiarazione durante la quale ha anche annunciato che “ci saranno altri piani” per sostenere la moneta.