(ANSA) – VERCELLI, 13 AGO – La Pro Vercelli ha inoltrato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso contro il blocco dei ripescaggi disposto, sostiene il club, “in spregio al principio di legalità”. La società piemontese ha chiesto anche una misura cautelare “volta a far valere l’illegittimità dell’azione posta in essere dalla Lega di Serie B” qualora oggi vengano varati i calendari. “Questa azione – sostiene la Pro Vercelli – non può incidere sui diritti già acquisiti dalle partecipanti ai ripescaggi, e costituisce un’azione che verrà posta, se confermata, anche all’attenzione della magistratura penale, in quanto la Lega di Serie B e Figc, benché associazioni di natura privatistica, svolgono funzione pubblicistica nell’ambito dell’organizzazione dei campionati”.