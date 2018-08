(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Dopo Christian Horner, manager della Red Bull, che lo aveva definito “un pilota che crea caos” (con tanto di risposta piccata (“E’ di sicuro la battuta dell’estate”), ecco anche Felipe Massa non essere tenero con Fernando Alonso, suo ex compagno di squadra per quattro anni alla Ferrari. “Con Fernando c’è sempre stata una situazione di lotta – ha detto l’ex pilota Williams in un’intervista a un programma tv brasiliano ripresa dalla stampa spagnola – Non abbiamo mai avuto alcun problema tra noi fuori dalla macchina, mi ha sempre trattato molto bene, abbiamo sempre avuto un buon rapporto di lavoro. Solo che c’è un Alonso fuori della macchina e un Alonso dentro la macchina. Sono due persone diverse e quando abbassa la visiera diventa un’altra persona e questo finisce per dividere la squadra”, ha detto l’ex ferrarista. “Se si nota, in ogni squadra in cui ha corso ha sempre diviso il team in due. Quando ho lasciato la Ferrari, ho sentito un sollievo”, ha detto Massa.