(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Aspettavano le vittime all’esterno del McDonald’s di via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini di Roma, e poi le aggredivano a calci e pugni per rapinarle. Per questo la polizia ha fermato due persone, un 18enne tunisino e un 30enne egiziano, ritenuti gli autori delle rapine. Un terzo membro della banda, un 22enne egiziano, risulta al momento irreperibile. I tre sono stati incastrati dei video delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato i momenti dei pestaggi. Grazie ai filmati, gli agenti del commissariato Viminale sono riusciti ad identificare i responsabili delle rapine. Il giudice ha convalidato il fermo con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare l’eventuale partecipazione di altri complici.