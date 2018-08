(ANSA) – ROMA, 13 AGO – All’antivigilia della finale di Supercoppa Europea contro i cugini del Real, in programma a Tallinn in Estonia, l’Atletico Madrid ha presentato il difensore colombiano Santiago Arias, proveniente dal Psv Eindhoven e a lungo inseguito dal Napoli, e il croato Nikola Kalinic, ex attaccante del Milan. “Falcao mi ha raccontato come è il club e questo mi ha portato qui” ha detto Arias convinto dalle parole del suo compagno di nazionale Radamel che è stato attaccante dei ‘colchoneros’. “Vengo con la voglia di lavorare e spero di fare grandi cose con l’Atletico”, ha aggiunto Arias nella presentazione – secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo As – a cui era presente anche il presidente del club biancorosso Enrique Cerezo. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Kalinic che si è detto contento di essere arrivato all’Atletico e che ha promesso di dare il massimo per far che la squadra raggiunga gli obiettivi. Kalinic ha aggiunto di non essere spaventato della concorrenza che ci sarà in attacco.