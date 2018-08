(ANSA) – L’AVANA, 13 AGO – Milioni di cubani parteciperanno a partire da oggi ad una consultazione riguardante il nuovo progetto di Costituzione, in un processo che si estenderà fino al 15 novembre. Lo scrive l’agenzia di stampa Prensa latina. La data scelta dalle autorità cubane per l’avvio della consultazione coincide con il 92/o compleanno del leader storico Fidel Castro, deceduto nel 2016. E’ previsto che nei luoghi di lavoro e nei quartieri delle città cubane si organizzino riunioni in cui, sostiene l’agenzia, “i cittadini possano dare la loro opinione e realizzare proposte riguardanti il testo” costituzionale. A quanto hanno reso noto fonti ufficiali cubane, circa 15.000 persone si muoveranno in tutte le località cubane per rendere possibili gli incontri in cui sarà esaminata la Costituzione approvata dall’Assemblea nazionale il 22 luglio (Preambolo e 224 articoli, 87 di più della precedente), che “rappresenta una modifica totale” del testo costituzionale in vigore dal 1976.