(ANSA) – FIRENZE, 13 AGO – Codice arancione per forti temporali dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, per le aree nord-occidentali della Toscana e codice giallo per tutto il resto della regione. E’ l’allerta emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale. Saranno interessati dal codice arancione la costa, dalla Versilia fino alla foce dell’Arno, Lunigiana, valli del Serchio, del Reno e del Bisenzio. Oggi, possibili isolate precipitazioni temporalesche, più probabili nel pomeriggio tra le province di Siena e Arezzo (occasionali colpi di vento e grandinate) e dalla tarda serata sulle province occidentali e sull’Arcipelago. Domani sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, più frequenti e probabili in nottata e mattinata sulle zone occidentali e settentrionali della regione. Cumulati medi significativi su tutte le aree e massimi puntuali fino a localmente molto elevati su nord-ovest e fino a elevati altrove dove i fenomeni risulteranno più sparsi.