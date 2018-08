(ANSA) – FIUMICINO (ROMA), 13 AGO – Conclusi gli Europei, è rientrato nel primo pomeriggio da Berlino, all’aeroporto di Fiumicino, il grosso della nazionale italiana di atletica. Con il presidente della Fidal Alfio Giomi ed il Ct Elio Locatelli, una cinquantina di atleti tra i quali Yeman Crippa, bronzo nei 10mila metri e quarto nei 5mila – tra i migliori della spedizione azzurra – e Stefano La Rosa, oro nella classifica a squadre di maratona. Poi, tra gli altri, Andrew Howe, Libania Grenot, Marcell Jacobs e Isabel Mattiuzzi, uno dei volti più promettenti per il futuro dell’atletica tricolore e che ha ben figurato nei 3000 siepi, dopo aver demolito in semifinale il suo primato personale. “Sono contenta dei miei Europei – ha detto all’arrivo allo scalo romano – è un passaggio importante per il futuro. Peccato, non aver avuto tante energie in più in finale, la mia stagione è cominciata tardi. Vacanze? No, devo studiare e preparare un esame”. La siepista azzurra studia infatti per diventare archeologa.