CARACAS. – Dopo quattro turni di campionato il Torneo Clausura della Primera División vede al comando la coppia Monagas-Zamora.

Grazie ad una rete al 58esimo su calcio di rigore del difensore argentino Martín García i guerreros de Guarapiche hanno battuto 1-0 lo Zulia.

Il Monagas mantiene la su ascia positiva tra le mura dello stadio Monumental dove ha uno score di 3 vittorie consecutive. Non perde una gara sul campo di casa dal 6 marzo 2018, giorno in cui è stato battuto per 1-2 dal Deportivo Lara. Da quel giorno in 6 gare disputate ha un record di 3 pareggi ed altrettanti pareggi.

Dal canto suo, lo Zamora ha battuto (0-2) in trasferta il Carabobo. Le reti dei llaneros portano la firma di Erickson Gallardo (26’) ed Anthony Uribe (62’). Gallardo si é mostrata un mossa azzecata di mister Alí Cañas dal suo esordio con la furia llanera ha segnato 10 reti, 8 sul campo del Agustín Tovar. Mentre Uribe ha messo a segno il suo nono gol in questa stagione, sei sono state segnate durante il secondo tempo.

Luis Castillo (49’) e Jesús Álvarez (63’) hanno griffato le reti con cui l’Estudiantes de Mérida ha superato 2-0 l’Academia Puerto Cabello.

A Barquisimeto, Deportivo Lara e Deportivo Táchira hanno pareggiato 1-1. Jesús Hernández ha sbloccato la partita in favore dei crepuscolari al 27esimo. Il pareggio dei gialloneri è arrivato grazie a José Reyes al 42esimo.

Sul campo del Metropolitano di Cabudare la nostra collettività è stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi che è rimasto in campo l’intera gara ed é stato ammonito all’80esimo. Riccardo Andreutti è rimasto in panchina. Mentre con la maglia dei gialloneri a rappresentare l’italianità ci ha pensato Edgar Pérez Greco, entrato al 66esimo al posto di Giancarlo Maldonado.

Sul campo del Cocodrilos Sport Park al Caracas sono bastate le reti di Néstor Canelón e Jesús Arrieta per mandare al tappeto l’Aragua. Per i rojos del Ávila questa é la prima vittoria in questo Torneo Clausura.

Metropolitanos ha pareggiato 1-1 con il Deportivo La Guaira in una gara disputata nell’Universidad Santa María. I viola sono passati in vantaggio con Lucho Vargas, mentre César González ha ristabilito la parità.

Hanno completato il programma della quarta giornata del Torneo Clausura: Estudiantes de Caracas-Atlético Venezuela 1-1, Portuguesa-Deportivo Anzoátegui 1-1 e Trujillanos-Mineros 1-0.

(di Fioravante De Simone)