ROMA. – Perturbazione guastafeste mette in forse il Ferragosto italiano. La frenata dell’anticiclone arriva dalla Francia e ha già raggiunto le regioni settentrionali con temporali e calo termico. Da domani il maltempo si sposterà verso il Nord-Est, il Centro e la Sardegna, mentre il 15 agosto l’instabilità riguarderà buona parte del Centro-Sud.

La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Nella giornata di domani i fenomeni interesseranno anche Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio ed Umbria. Dalla Val d’Aosta però avvertono, il maltempo non rovinerà le vacanze: per Ferragosto sole e temperature in rialzo di sicuro. Secondo le previsioni dell’ufficio meteorologico regionale, il tempo sarà buono per il tradizionale appuntamento di metà agosto.

La perturbazione in transito si esaurirà martedì con “residua nuvolosità e fenomeni al mattino, in confinamento sui rilievi di frontiera estera dove si avranno ancora rovesci isolati”. In salita anche lo zero termico che si attesterà tra 3.500 e 4.300 metri di quota. Proprio nel giorno di mezza estate, la massa d’aria calda sul Mediterraneo centrale verrà spazzata via dalle correnti più fresche.

“Non sono da escludere fenomeni anche di forte intensità in particolare sulle Prealpi”, spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, “sarà tuttavia ancora ben soleggiato su Romagna e Centro Sud con qualche velatura di passaggio e locali addensamenti sui monti. Temperature in calo graduale al Nord”.

Martedì la perturbazione riguarderà Levante Ligure, Lombardia, Nord Est e Regioni centrali con rovesci e temporali a tratti anche forti. Migliorerà il tempo al Nord Ovest mentre al Sud sarà il sole a prevalere. La tendenza poi andrà verso il peggioramento ad iniziare da Campania, Molise e alta Puglia dalla sera. Temperature in calo al Centro Nord, ultime ore di caldo intenso invece al Sud e Sicilia.

Temperature in calo al Centro-Nord, ultime ore di caldo intenso invece al Sud e Sicilia. A Ferragosto il tempo sarà instabile al Centro-Sud mentre andrà meglio al Nord dove prevarrà il sole. “I venti di Maestrale raggiungeranno così anche il Meridione mettendo fine all’ondata di caldo intenso”, dicono da 3bmeteo.com.

Nelle aree Nord-occidentali della Toscana, per i forti temporali previsti da mezzanotte fino alle 18 di domani, la protezione civile regionale ha emesso l’allerta con codice arancione, e codice giallo per il resto della regione. In Friuli Venezia Giulia avviso di criticità giallo per temporali previsti tra oggi e domani su tutto il territorio.

Intanto la Liguria tira il fiato dopo il caldo torrido dei giorni scorsi grazie ai temporali che già oggi hanno fatto abbassare le temperature. Una tromba d’aria a 6 miglia dalla costa di Genova Voltri si è scaricata a terra nella zona di Crevari ma senza provocare danni ingenti. Allarme di Coldiretti per il rischio grandine sui vigneti dove è appena iniziata la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo.