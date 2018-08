(ANSA) – MILANO, 13 AGO – “Sono molto contento di essere qui con la famiglia interista e darò tutto me stesso per fare contenti i tifosi. Giocare nell’Inter è uno dei miei sogni fin da quando ero piccolo”. Sono queste le prime parole di Keita Balde Diao come giocatore dell’Inter. “Sono tornato in Italia con tanta voglia di giocare in un grandissimo club – ha proseguito il 23enne attaccante senegalese ai microfoni di InterTv -. Ho esperienza in campionato e voglio fare bene. I tifosi mi sono sempre piaciuti già quando ero qui in Italia, ora li ho dalla mia parte e spero di farli felici ogni domenica”. “Icardi? Con Mauro ho passato anni al Barcellona, lo conosco da quando è un ragazzino e conosco anche il mister, per me è stato un grande supporto e mi ha voluto fortemente”, ha concluso Keita.