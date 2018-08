CARACAS – L’italo-venezuelano Andrés Galarraga Padovani, noto anche come “Big Cat” o “Andrés el Grande” grazie alle sue abilità con il guantone e con la mazza è uno dei sportivi più famosi non solo in Venezuela, ma anche all’estero. Figlio dell’italo-venezuelano José Padovani e Juana Galarraga.

Il pelotero italo-venezuelano entrerà nella Hall of Fame della New York-Penn League (è una lega minore del baseball americano, livello: A-, che opera nel nord-east degli Stati Uniti). Il campione nato 57 anni fa a Caracas ha iniziato la sua carriera negli Stati Uniti nel 1981 difendendo i colori dei Jamestown Expos. Con la filiale della squadra, allora di Montreal, ha disputato 47 gare dove ha messo a segno 6 fuori campo ed ha mandato 26 compagni a punti. Grazie a questa prestazione ha lasciato una media battuta di 260

Dopo la sua esperienza in Minor c’è stato il grande salto in Major League Baseball dove ha disputato 19 stagione indossando le maglie di Montreal Expos (1985–1991 e 2002), Saint Louis Cardinals (1992), Colorado Rockies (1993-1997), Atlanta Braves (1998-2000), Texas Rangers (2001), San Francisco Gigants (2001-2003) e Anaheim Angels (2004).

Nel 1996, il ragazzo del rione popolare Chapellín entró negli almanacchi della Major League Baseball: in quella stagione mise a segno 47 fuori campo e 150 punti battuti a casa, quella media gli permise essere il leader della National League. Questa performance li permise di diventare il miglior battitore latinoamericano, superando i portoricani Orlando Cepeda (1961) e Juan González (1993). Basta pensare che la prestazione stagionale dell’italo-venezuelano non é stata ancora superata da un mostro sacro come Miguel Cabrera.

Galarraga Padovani in carriera é stato un vero cecchino con la mazza, la sua media battuta non é stata ancora superata da nessun venezuelano nella MLB. Il pelotero italo-venezuelano ha chiuso la sua carriera nella Major League Baseball con 399 fuori campo.

L’italo-venezuelano è stato convocato cinque volte per l’All Star Game, ha vinto in due occasioni il golden glove, due mazze d’argento.

La Hall of Fame della New York-Penn League é nata nel 2012. I personaggi vengono proposti e votati da funzionari della lega della grande mela.

L’evento si svolgerà domani prima del fischio d’inizio dell’All-Star Game che si disputerà sul diamante del Lubrano Park, sede dei State College Spikes (filiale dei Saint Louis Cardinals).

(di Fioravante De Simone)