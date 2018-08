ROMA. – Nell’ultima mezza settimana di mercato una breve vacanza con l’isola pontina di Palmarola come destinazione comune scatena le fantasie di mercato: MILINKOVIC SAVIC al Milan. Il serbo è in barca con la sua compagna, e nei pressi ci sono, anche loro a mollo nelle acque cristalline di quel tratto di mar Tirreno, i milanisti Romagnoli e Calhanoglu, e basta questo a far sognare i tifosi milanisti, ai quali evidentemente non basta l’acquisto di BAKAYOKO, in prestito con diritto di riscatto.

Così su siti e social si scrive che una trattativa segreta sarebbe già in corso tra Milan e Lazio, con il gradimento dello stesso Milinkovic e soprattutto di Lotito, visto che l’offerta rossonera sarebbe tutta cash: 40 milioni subito e altri 80 fra un anno. Silenzio assoluto da parte della dirigenza del club meneghino, che rimanendo con i piedi per terra pensa intanto chiudere la trattativa con il Villarreal per uno scambio BACCA-CASTILLEJO. Il portiere GABRIEL andrà invece al Perugia.

Sulla sponda nerazzurra di Milano c’è stata l’ufficializzazione dell’arrivo dell’ex laziale KEITA BALDE, trasferimento per il quale non sono state fatte cifre. Ma l’ispano-senegalese arriva dal Monaco in prestito, per 5 milioni, con diritto di riscatto già fissato a 34. Il giocatore si è detto felice e impaziente di cominciare l’avventura agli ordini di Spalletti, suo grande estimatore. Potrebbe fare il percorso inverso, da Milano al Principato, CANDREVA mentre per MODRIC l’Inter sembra invece aver rinunciato.

Attivissima la Roma, che non ha rinunciato a N’ZONZI nonostante l’inserimento nella trattativa del Psg, che cerca un centrocampista d’esperienza. Il neocampione del mondo piace anche al Monaco. E comunque fra l’offerta dei giallorossi e le richieste del Siviglia c’è ancora una differenza di circa 8 milioni di euro, 35 contro 27. Ci sarebbe anche un problema di commissioni, ritenute troppo alte dalla Roma, per il padre-procuratore del francese. Qualora la Roma non riuscisse a concludere positivamente la trattativa, proverebbe con il Porto per il messicano HERRERA, cercato nelle scorse settimane dal Napoli.

Fantasiosa la voce che voleva il club della capitale interessato allo svincolato YAYA TOURE’. Per l’attacco giallorosso è invece spuntato il nome di DENNIS MAN, giovane talento romeno del FCSB, ex Steaua, che Monchi ha fatto seguire negli ultimi 4 mesi. Due emissari giallorossi sono in Romania da sabato per chiudere l’accordo, visto che un altro possibile obiettivo dei giallorossi, OYARZABAL, rinnoverà con la Real Sociedad fino al 2023, e che BAILEY del Bayer Leverkusen costa troppo (50 milioni). Quanto alle cessioni, JUAN JESUS ha ribadito, tramite il proprio agente Roberto Calenda, l’intenzione di non voler lasciare Trigoria.

Così ora il Torino, che voleva il brasiliano, non farà partire BONIFAZI, richiesto da Sassuolo e Spal. Intanto in granata è arrivato il niegriano OLA AINA, in prestito. Ha bisogno di rinforzi il Frosinone: ha preso l’olandese VLOET dal Nac Breda, e c’è stato un contatto con la Lazio per CATALDI, mentre il nome nuovo spuntato fuori per l’attacco è quello di LAPADULA, visto che INGLESE del Napoli è destinato al Parma, che dalla Lazio ha preso DI GENNARO. Ora gli emiliani trattano RISPOLI con il Palermo. Il fatto che il Napoli abbia deciso di privarsi di Inglese fa pensare che gli emissari di De Laurentiis abbiano in mano un attaccante, e le voci su BELOTTI hanno ripreso forza.

Il Bologna sta trattando con l’Udinese per DANILO, e potrebbe esserci uno scambio con DESTRO, anche se il primo obiettivo dei friulani per l’attacco è KEAN (SCAMACCA l’alternativa), tornato alla Juve dopo l’esperienza al Verona e cercato anche dal Nizza: il suo arrivo libererebbe BALOTELLI per il Marsiglia. La Spal ha raggiunto l’accordo con il Sassuolo per MISSIROLI, che arriverà a Ferrara a titoli definitivo e firmerà un contratto triennale.