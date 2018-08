(ANSA) – NAPOLI, 14 AGO – Una lite con un ragazzo, per motivi sportivi. Poi l’entrata in scena del branco che lo ha colpito più e più volte. E’ così che a Napoli, la scorsa notte, nel quartiere Fuorigrotta, un ragazzo brasiliano di 21 anni è stato brutalmente aggredito: calci, pugni al viso ed una prognosi di 30 giorni. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso ma da quello che al momento è stato accertato la lite, verso le quattro, tra il 21enne brasiliano, che risiede a Torre del Greco (Napoli) e che è un lottatore di arti marziali, ed un altro ragazzo, sarebbe scattata per questioni legate allo sport. Poi, una volta caduto a terra, la vittima si è vista circondata dal branco che lo ha iniziato a picchiare. Ricoverato all’ospedale San Paolo, gli sono state diagnosticate diverse fratture.(ANSA).