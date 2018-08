(ANSA) – MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO), 14 AGO – Per cause in fase d’accertamento un trattore cingolato dotato di forche che stava trasportando rotoballe di fieno si è spezzato e ribaltato, schiacciando l’uomo che era alla guida. L’incidente avvenuto ieri sera verso le 22 in contrada Solagna Ragnola di Monteprandone (Ascoli Piceno) non ha lasciato scampo al conducente del mezzo Carlo Capriotti, 68 anni, morto a causa delle gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo agricolo.