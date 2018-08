(ANSA) – BOLOGNA, 14 AGO – Un omaggio di Modena alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 30 anni della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto del 1988. E’ il significato della breve cerimonia che si è svolta al cimitero cittadino di San Cataldo dove l’assessora Anna Maria Vandelli, in rappresentanza del Comune, ha deposto sulla tomba del Drake un cesto di fiori gialli e blu con la scritta ‘Città di Modena’. Alla cerimonia hanno partecipato alcuni appassionati e tifosi della Ferrari. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nei giorni scorsi aveva inviato un telegramma alla famiglia ricordando anche la speciale ricorrenza dei 120 anni dalla nascita e sottolineando come il mito della Ferrari sia “sempre più scintillante”. (ANSA).