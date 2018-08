(ANSA) – GENOVA, 14 AGO – Ci sono vittime per il crollo del ponte autostradale a Genova. Lo riferiscono i soccorritori che hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all’interno. La situazione è monitorata anche dal ministro dell’Interno Matteo salvini. “Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova – scrive in un tweet – ringrazio fin da ora i 200 vigili del fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite”. Nel tweet Salvini posta anche le foto del Centro operativo dei vigili del fuoco al Viminale.