(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Una multa pesante e il ritiro della patente. Ecco cosa rischia Mohamed Salah, scoperto alla guida dell’auto mentre è impegnato a guardare il cellulare. Una distrazione fatale che risale a qualche giorno fa, dopo la vittoria del Liverpool per 4-0 contro il West Ham. L’attaccante egiziano sta lasciando la zona nei pressi di Anfield Road, dove si trova lo stadio dei Reds: è circondato dai tifosi che gli chiedono un selfie, autografi, altri che scattano foto. L’ex attaccante di Roma e Fiorentina è al volante ma non sembra prestare molta attenzione a quanto accade sulla strada. Anzi, continua a guadare il display del telefonino come si evince da un video pubblicato sui social network. Immagini che hanno messo il calciatore nei guai, come raccontato dai tabloid inglesi. E il Liverpool, dopo averne discusso col giocatore, ha girato il filmato alla polizia del Merseyside – è la posizione ufficiale espressa dal club inglese tramite un suo portavoce – e ”spiegato in quali circostanze è stato registrato”.