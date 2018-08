ROMA. – Almeno 20 vittime accertate e 13 feriti, di cui 5 in codice rosso e 4 in codice giallo, una trentina di auto coinvolte e 3 tir e il timore che il numero delle vittime possa aumentare: questi i numeri del disastro avvenuto nella tarda mattinata di oggi ha riguardato il “Il Viadotto Morandi, Il viadotto Polcevera dell’autostrada A10, chiamato ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi, inaugurato nel 1967. Cinque persone sono state estratte vive dalle macerie e una decina sono al momento i dispersi.

“Andremo fino in fondo per accertare le responsabilità di questo disastro immane”, ha scritto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Si sono attivati i tecnici di Autostrade per verificare la tenuta del resto del ponte”, ha reso noto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine del Comitato operativo in corso a Roma.

“Mi dispiace tantissimo, mi dispiace da cittadino italiano, constatare come sulla manutenzione ordinaria” in Italia “non si sia fatto a sufficienza e questi fatti ne sono purtroppo la testimonianza”, accusa il ministro Danilo Toninelli. “Sto andando sul posto perché lo Stato, in questo momento, deve far sentire la sua vicinanza ed essere accanto prima di tutto alle famiglie delle vittime”, fa sapere il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.

“La città non è in ginocchio, saprà reagire”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci. Per il governatore Giovanni Toti, si tratta di “Una tragedia immane”. Toti e Bucci hanno partecipato ad una riunione alla protezione. Sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Rallentato anche il traffico ferroviario.

Il ponte Morandi ha una lunghezza di 1.182 metri, un’altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza. Venne edificato con una struttura mista: cemento armato precompresso per l’impalcato e cemento armato ordinario per le torri e le pile.