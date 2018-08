(ANSA) – ROMA, 14 AGO – Fernando Alonso lascia la Formula 1. Come conferma su Twitter la McLaren l’ex ferrarista due volte campione del mondo lo spagnolo “non correrà nel Circus nel 2019”. “Ringrazio la McLaren e i miei ex team, e soprattutto i miei tifosi in tutto il mondo” il saluto dello stesso Alonso.