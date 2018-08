(ANSA) – PERUGIA, 14 AGO – Anche le unità cinofile dei vigili del fuoco che hanno già operato dopo il terremoto in Umbria e nelle altre regioni del centro Italia saranno a Genova per collaborare alla ricerca di eventuali sopravvissuti e vittime del crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10 a Genova. Sono quattro cani e quattro conduttori dei comandi di Perugia e di Terni. Unità addestrate per le ricerche in superficie e sotto alle macerie che sono state già impegnate nelle zone più colpite dal sisma del 2016 nel centro Italia. Saranno a Genova – riferiscono i vigili del fuoco – per dare il cambio alle altre unità cinofile che stanno operando. (ANSA).