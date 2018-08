NAPOLI. – Gettare un anziano con problemi di salute in un cassonetto? Un gioco, per loro molto divertente, per ammazzare la noia di serate vuote. Così hanno giustificato il loro gesto, diventato virale dopo la diffusione di un video su Facebook, i quattro giovani che nei giorni scorsi hanno prima afferrato l’uomo e poi lo hanno preso in braccia per scaraventarlo in un cassonetto dei rifiuti nella zona di Fuorigrotta, a Napoli.

L’impresa da bulli – ripresa con un cellulare – viene preceduta da una sorta di ‘pedinamento’ dell’uomo, che ha problemi di salute. Poi la presa e il divertimento finale mentre in sottofondo si odono cori da stadio. Tre dei giovani coinvolti sono maggiorenni, un quarto minorenne.

Sui social i protagonisti del gesto hanno parlato di quanto accaduto: per loro si trattava di uno scherzo, al massimo di una bravata, una sorta di passatempo particolare non avendo granchè da fare. Violenza privata l’ipotesi di reato sulla quale si lavora ma non si esclude nemmeno quella delle lesioni.

Sul suo profilo fb uno degli esponenti della gang che ha gettato l’ uomo nei rifiuti si mostra con spavalderia in foto su uno scooter mentre corre senza casco e mentre fa il ‘cavallo’. Vicini all’identificazione anche tutti i protagonisti di un altro video in rete lo stesso giorno: alcuni giovani, almeno una decina, che tra le stazioni di Chiaiano e Scampia della metropolitana di Napoli insultano un anziano, che per porre fine alle ingiurie scende dal treno, e poi molestano una donna.

Entrambi i video erano stati segnalati dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker radiofonico Gianni Simioli. Denunce dalle quali è partito il lavoro investigativo. Per il momento, in totale, sono tre i giovani del raid nell’altro episodio, quello della Metropolitana, dei quali si è riusciti a ricostruire l’identità ma il lavoro investigativo continuerà.

Vengono dal quartiere di Scampia: a merito degli abitanti della zona, Borrelli evidenzia. “Scampia ha deciso di non proteggere i componenti della baby gang della Metropolitana che nei giorni scorsi ha molestato, insultato e minacciato un anziano e una signora straniera sul treno che da Piscinola andava al Centro. Anche in questo caso il ragazzino, terzo componente del gruppo, è stato identificato grazie alla collaborazione di alcuni suoi coetanei che si sono subito attivati per aiutare le forze dell’ordine all’identificazione di tutta la gang”.