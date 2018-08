(ANSA) – NAPOLI, 14 AGO – Il Napoli sfoltisce la rosa in vista dell’inizio della stagione, con l’esordio in programma sabato all’Olimpico in casa Lazio. Oggi il club ha ufficializzato il prestito oneroso di Roberto Inglese e Alberto Grassi al Parma. I due fruttano al Napoli circa otto milioni per un anno in prestito: circa cinque per l’attaccante ex Chievo e tre per il centrocampista. L’operazione chiude il cerchio su quanto aveva anticipato il presidente De Laurentiis, affermando che dopo i tre test internazionali Ancelotti avrebbe deciso chi sarebbe rimasto e chi no. Ora il Napoli potrebbe tentare un colpo last minute in attacco, magari provando a convincere il Toro ad abbassare le pretese per Belotti, oppure tenersi come coppia di attaccanti centrali Arek Milik e Dries Mertens. Intanto gli azzurri continuano la ricerca del portiere, con una chance importante di prendere Simon Mignolet, chiuso al Liverpool da Allison e da Karius.