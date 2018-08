(ANSA) – SIENA, 14 AGO – “E’ un’opera d’arte moderna ma non rispetta i caratteri della cultura mariana e per questo benedico la città, ma non il drappellone”. Così l’arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani, durante la cerimonia dell’offerta dei ceri e dei censi in Duomo questo pomeriggio. Il drappellone o ‘cencio’, che andrà alla contrada vincitrice del Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta del 16 agosto, è stato realizzato da Charles Szymkowicz. Alla presentazione venerdì scorso era stato accolto da timidi applausi e anche alcuni fischi del pubblico. Szymkowicz aveva spiegato in quell’occasione di essersi ispirato alla figlia per realizzare la Madonna.