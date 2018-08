LIONE – Cambio ai vertici della Camera di Commercio Italiana di Lione. Nella recente Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione dell’organismo imprenditoriale, ha eletto presidente Thierry Bonnet. Avvocato a Lione e Milano del prestigioso studio legale CastaldiPartners, Bonnet, ha profonda conoscenza del diritto internazionale ed europeo. E’ esperto in diritto dell’arbitrato. E possiede una solida esperienza in consulenza e contenzioso del diritto commerciale francese. Assiste importanti imprese francesi e straniere sia in Francia che in Italia. Il nuovo presidente subentra a Biagio Fico che nei tre anni alla direzione della Camera é stato accompagnato dall’ex Segreatrio Generale, Mirco Ladarola

In una lettera pubblicata nel sito della Camera di Commercio, che ha ora la responsabilitá di presiedere, Bonnet ha ringraziato per la fiducia ricevuta. E ha assicurato il suo massimo impegno. Quindi, ha tracciato “grosso modo” gli obiettivi che si propone raggiungere.

“La nostra prima missione – ha scritto -è tutta orientata al cambiamento di un modello economico di un’Associazione che dal 1988 ogni giorno è riuscita sempre a rinvigorirsi! I nostri uffici – ha proseguito – già lavorano al raggiungimento di nuovi traguardi nelle relazioni istituzionali Franco-Italiane e sono impegnati al lancio di nuove e prestigiose collaborazioni cosí come ad un piú efficace networking per i nostri aderenti”.

Il Consiglio Direttivo

Accompagneranno il neo-eletto presidente, Thierry Bonnet, quattro vice-presidenti: Dario Dalgo(contitolare di Valcucine-Lyon), Igor Stamboulian(presidente del gruppo di distribuzione agroalimentare COFI), Annibale Fracasso di Torrepaduli(redattore capo di Euronews e inviato di Rai International) e Maurizio Stecco(consulente in progetti di sviluppo internazionale e già top manager di aziende italiane e multinazionali nel settore finanziario).

Il Consiglio Direttivo é poi integrato da Dario Zanin, Philippe Dumez, Marika Devaux, Aldo Sevino e Patrick Amicucci. I due segretari, invece saranno: Adriana Sala e Tiziana Carlino.

Nel corso dell’Assemblea Generale é stato fatto il bilancio delle attività svolte dall’organismo imprenditoriale nel 2017 e illustrate quelle previste nell’anno in corso.

All’assemblea, il cui punto principale in agenda era il rinnovo del Consiglio ha partecipato anche il Console Generale d’Italia a Lione, Alberto Bertoni.

Redazione Madrid