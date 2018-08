CARACAS – L’attesa è finita! Questo fine settimana ci sarà il calcio d’inizio nella Serie A. I riflettori saranno puntati sul grande protagonista di questa sessione di calciomercato: Cristiano Ronaldo che debutterà con la Juventus in casa del Chievo e i tifosi bianconeri si aspettano da subito di assistere a qualche prodezza del bomber portoghese.

Qui in Venezuela, gli amanti del “fútbol” sperano in un’ottima prestazione dei campioni Tomás Rincón (Torino) e Darwin Machís (Udinese).

Rincón giocherà la sua quinta stagione nella massima serie italiana: 3 con la maglia del Genoa, un’esperienza di sei mesi con Juventus (vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e una finale di Champions) e una con il Torino.

Il centrocampista nato a San Cristóbal 30 anni fa, é stato spesso schierato da Walter Mazzarri come centrale della mediana a 5, è sempre più il metronomo della squadra granata. Ma in questa stagione vuole migliorarsi.

“Più che voglia di riscatto ho voglia di fare bene. Sono qui con la testa e con il cuore, ho voglia di Toro. Per me la scorsa è stata comunque una stagione positiva visto il numero di presenze fatte, ma è vero che l’anno scorso ho avuto un calo dal punto di vista del ritmo e del fisico, sono sicuro che posso fare meglio perché in certi momenti della stagione non ho dato il massimo. Ora voglio fare bene. Obiettivi personali? Più che altro c’è l’obiettivo corale di fare bene, di pedalare perché con le parole non si andrà da nessuna parte”.

Domenica scorsa, è stato uno dei goleador nella vittoria 4-0 del Torino contro il Cosenza nel terzo turno di Coppa Italia.

Questo fine settimana, l’ex giocatore del Deportivo Táchira sarà impegnato nella gara interna contro il Parma che segnerà l’esordio dei granata in questa stagione di serie A.

Dal canto suo, Darwin Machías a suon di gol vuole guadagnarsi la fiducia del mister e l’amore dei tifosi dell’Udinese.

Venezuelano classe 1993, Machís cresce e si forma a Tucupita nello stato Delta Amacuro. Nella terra di Bolívar indossa la maglia del Mineros facendosi subito notare sia in patria che oltreoceano. All’estero ha difeso le maglie di Granada ed Hercules. Nella scorsa stagione ha disputato 2.715 minuti con la maglia del Granada segnando 14 reti.

In questa sessione di mercato é stato acquistato dall’Udinese segnando una rete in amichevole e una in Coppa Italia nella gara persa 1-2 con il Benevento. Con la maglia friulana farà il suo esordio in Serie a in casa del Parma.

(di Fioravante De Simone)