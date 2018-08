ROMA. – Ultimi botti di calciomercato in vista della chiusura delle contrattazioni prevista per venerdì alla vigilia del via della Serie A. A far scintille fino all’ultimo le milanesi, dopo il ritorno in Italia di Keita Balde per l’Inter, oggi è stata la volta di Bakayoko ad atterrare dalle parti di Casa Milan dove sarà presentato venerdì prossimo. Operazioni importanti, come l’ultimo colpo della Roma con N’Zonzi, dirette a rispondere alla Juventus targata Cristiano Ronaldo.

E per la banda di Gennaro Gattuso non sembra finita qui visto il possibile acquisto di Samu Castillejo, attaccante esterno spagnolo del Villarreal. La trattativa con il club valenciano appare in dirittura di arrivo: il 23enne cresciuto nel Malaga potrebbe arrivare a Milano già questa sera e sostenere le visite mediche domani mattina.

Un mercato come non se ne vedevano da tempo che potrebbe regalare ancora sorprese prima del gong con i tifosi dell’Inter ancora a sognare il possibile arrivo di Modric e quelli del Napoli, una volta visto andar via Inglese verso Parma, in attesa di un acquisto top per poter credere davvero nello scudetto. Partenopei sempre alla ricerca del portiere, con una chance importante di prendere Simon Mignolet, chiuso al Liverpool da Allison e da Karius.

Intanto a Casa Milan porte aperte per l’arrivo del 23enne centrocampista francese che si trasferisce dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. E sull’altra sponda milanese contratto allungato per Luciano Spalletti che resterà in nerazzurro fino al 2021. Tra le ‘piccole’ della Serie A si muove anche il Sassuolo per Marlon del Barcellona: la trattativa per giovane difensore brasiliano si è sbloccata, grazie anche all’amministratore delegato Carnevali, arrivato a Barcellona per discutere con i dirigenti blaugrana. Le due società si sarebbero accordate per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Si rinforza anche la Sampdoria: dopo tre stagioni con la maglia dell’Amburgo, Albin Ekdal torna a calcare i campi di Serie A. Il centrocampista svedese è infatti ufficialmente un nuovo giocatore blucerchiato. Ekdal aveva già giocato in Italia con le maglie di Juventus, Siena, Bologna e Cagliari.

Novità in uscita invece per la Lazio che potrebbe salutare il centravanti dell’Ecuador, Felipe Caicedo, che piace molto in Liga e in particolare al Rayo Vallecano. Il club di Madrid potrebbe tentare l’offensiva, ma sembra intenzionato a volere il giocatore solo in prestito con diritto di riscatto, mentre i biancocelesti puntano ad una cessione a titolo definitivo. In caso di addio di Caicedo la Lazio virerebbe sul brasiliano Wesley del Bruges.