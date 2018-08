(ANSA) – BUENOS AIRES, 15 AGO – Il Segretario alla Difesa americano James Mattis è giunto ieri pomeriggio a Buenos Aires proveniente dal Brasile, nella seconda tappa di una missione che lo porterà anche in Cile e Colombia. Sull’aereo militare che lo trasferiva nella capitale argentina dove incontrerà oggi il collega argentino Oscar Aguad, il capo del Pentagono, ha detto di essere “disposto ad ascoltare” il governo del presidente Mauricio Macri ed i vertici militari si vari temi, come la preparazione della sicurezza per il G20 di fine novembre, la crisi in Venezuela e il nuovo ruolo delle Forze armate argentine contro il terrorismo ed il narcotraffico. Si tratta della prima visita di un ministro della Difesa americano in Argentina dopo quella realizzata 13 anni fa da Donald Rumsfeld.