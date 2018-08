CARACAS – Il Carabobo è stata la prima squadra che si è qualificata agli ottavi di finale della Coppa Venezuela. I granata, sul neutro del Metropolitano, hanno battuto per 3-0 il Yaracuyanos, all’andata avevano perso per 1-0. Le reti del Carabobo portano la firma di Carlos Lujano (37′ e 47’) e Carlos “Kaki” Rivero (54’).

Il programma della Coppa Venezuela continuerà oggi con 14 gare. Il Caracas forte del 4-1 ottenuto all’andata in casa del Petare cercherà di certificare il passaggio del turno senza problema. All’andata per i rojos del Ávila hanno lasciato il segno gli italo-venezuelani Daniel Saggiomo e Rafael Arace Gargano. Hanno arrotondato il risultato le reti di Jesús Arrieta e Ronaldo Chacón. Mentre il gol dei municipali porta la firma di Venancio Vásquez.

Il Deportivo Táchira ospiterà sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal il Real Frontera. All’andata i gialloneri si sono imposti grazie a un gol di Giancarlo Maldonado in pieno recupero.

I campioni in carica della Coppa Venezuela, il Mineros, ospierà l’Angostura. All’andata la formazione gialloblú ha battuto per 2-1 a sorpresa la formazione più blasonata.

Un’altra formazione della Primera División che punta alla “remuntada” é l’Estudiantes de Mérida che la scorsa settimana è stato superato per 2-0 dall’Ureña. Jilson Ortíz (7’) e Julio Caicedo (44’) sono stati gli autori dei gol degli “azucareros”. L’ultima volta che gli accademici hanno ribaltato un risultato in Coppa Venezuela é stato nell’edizione del 2015 nel clásico contro il Deportivo Táchira, vittoria per 1-3 sul campo di Pueblo Nuevo.

Il Deportivo Lara che all’andata è stato battuto per 3 – 1 in casa del Yaracuy approfitterà del fattore caldo per timbrare il pass per gli ottavi. Oggi, mister Leo González festeggerà la sua centesima gara sulla panchina del Lara.

La giornata di oggi si completerà con Monagas-Lala FC (1-1 all’andata), Metropolitanos – Academia Puerto Cabello (1-0); Zulia – Titanes (2-1); Portuguesa – Llaneros (2 -1); Atlético Venezuela – Estudiantes de Caracas (3-1); Trujillanos – Deportivo JBL del Zulia (0-1); Libertador – Aragua (0-3); Deportivo Anzoátegui – Margarita (1-0) e Zamora – Universidad de Los Andes (1-1).

Questo turno della Coppa Venezuela si completerà domani con l’incontro Deportivo La Guaira – Atlético El Furrial.

(di Fioravante De Simone)