SAN PAOLO. – Il 61% dei brasiliani che hanno meno di 18 anni, il che equivale a circa 32 milioni di persone, vivono in condizioni di povertà, secondo un’inchiesta realizzata dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef). La ricerca, realizzata in base ai dati di un’inchiesta nazionale dell’Istituto di geografia e statistiche (Ibge) del 2015, concerne non solo la povertà monetaria – ossia la capacità economica di accedere a un paniere di consumo di base – ma anche l’accesso all’educazione e l’informazione e alle strutture pubbliche (dalle reti fognarie alla sanità pubblica), così come il fenomeno del lavoro dei minorenni.

I risultati della ricerca dimostrano che sebbene la povertà monetaria si è ridotta nel decennio precedente al 2015 – quando ha raggiunto il record negativo di 18 milioni di persone – gli altri parametri non hanno registrato un’evoluzione comparabile. Lo studio indica inoltre che la popolazione di origine africana è raggiunta dal fenomeno della povertà infantile ben più degli altri gruppi etnici.

La povertà infantile è prevalente sopratutto nelle regioni rurali (87,5%, contro il 41,6% in ambiente urbano) e nel Nord e Nordest del paese, per cui l’Unicef raccomanda alle autorità di concentrarsi sullo sviluppo di “politiche e programmi pubblici per i bambini e adolescenti neri di queste regioni, con risorse finanziarie che garantiscano l’accesso ai servizi pubblici, in primo luogo l’accesso all’acqua e le reti fognarie”.