BUENOS AIRES. – La Banca centrale argentina è intervenuta con energia a sostegno della moneta nazionale vendendo 551 milioni di dollari in due riprese, in modo da frenare l’apprezzamento del dollaro e stabilizzare la quotazione nella seconda metà della giornata a 30,59 pesos per biglietto verde.

Ieri il peso, pure sostenuto da operazioni della Banca centrale, aveva chiuso a 30,50 contro dollaro. Si deve ricordare che a Buenos Aires è presente una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) che studia da vicino le misure del governo del presidente Mauricio Macri a garanzia del prestito ‘stand by’ di 50 miliardi di dollari concesso dal Fmi all’Argentina.