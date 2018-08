CITTA’ DEL VATICANO. – Cari giovani, siate coraggiosi: “il mondo ha bisogno della vostra libertà di spirito, del vostro sguardo fiducioso sul futuro, della vostra sete di verità, di bontà e di bellezza”. E’ quanto scrive papa Francesco nel messaggio, indirizzato a mons. Piotr Libera, vescovo di Plock, in Polonia, in occasione del 450/o anniversario della morte di San Stanislao Kostka. Alunno del noviziato gesuita a Roma, morto a 18 anni per una grave malattia, San Stanislao è uno “dei figli più eccellenti della vostra Patria e della Compagnia di Gesù”.

Nel messaggio papa Francesco si rivolge in particolare ai giovani, dei quali San Stanislao è patrono: “San Stanislao – sottolinea il Pontefice – vi insegna quella libertà che non è una corsa alla cieca, ma la capacità di discernere la meta e di seguire le vie migliori di comportamento e di vita”.

“Vi insegna a cercate sempre prima di tutto l’amicizia con Gesù; a leggere e meditare la sua parola e accogliere nell’Eucaristia la sua presenza misericordiosa e potente, per resistere ai condizionamenti della mentalità mondana”. San Stanislao, spiega ancora il Pontefice, “vi insegna a non avere paura del rischio e dei sogni di vera felicità, la cui fonte e garanzia è Gesù Cristo”. “Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre oltre”, dice il Papa.