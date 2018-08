WASHINGTON. – Donald Trump ha deciso di revocare il nullaosta di sicurezza all’ex capo della Cia John Brennan e sta valutando una analoga misura per altri ex dirigenti, tra cui l’ex capo della National Intelligence James Clapper e l’ex capo dell’Fbi James Comey. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders nel suo briefing. Secondo il presidente, Brennan ha avuto un comportamento inaffidabile e ha fatto leva sul suo status di ex alto dirigente per fare accuse infondate e oltraggiose.

“Brennan ha una storia che mette in discussione la sua obiettività e la sua credibilità”, ha detto la Sanders leggendo una dichiarazione di Trump, nella quale si cita anche un esempio specifico: l’infiltrazione da parte della Cia dei computer del senato quando Brennan guidava la stessa Cia.

Brennan ha diretto l’agenzia di intelligence durante l’amministrazione Obama e non ha mai risparmiato critiche anche severe a Trump: l’ultima quando definì il suo intervento alla conferenza stampa comune con Vladimir Putin a Helsinki “nientemeno che un tradimento”.