CARACAS – La Federación Venezolana de Golf ha annunciato la lista dei convocati che parteciperanno World Amateur Championships in cui spicca il nome dell’italo-venezuelano Jorge “pichu” Garcia Catanese. Oltre al golfista di origine italiana ci sono Ezequiel Prieto e Konrad Brauckmeyer. Questi giocatore sono stati selezionati in base al ranking mondiale delle categoría.

“Pichu”, com’è popolarmente chiamato dai suoi amici, nella sua giovane carriera si è già appeso al collo la medaglia d’oro nei Juegos Sudamericanos che si sono svolti a Cochabamba. Mentre nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si sono tenuti pochi giorni fa a Barranquilla in Colombia ha conquistato la medaglia di bronzo.

Va segnalato che Garcia Catanese ha vinto per tre volte il titolo mondiale giovanile di golf e la sua meta é quella di rappresentare il suo paese nei giochi olimpici di Tokyo 2020. Il golfista di origine italiana è al 155esimo posto nel ranking mondiale di categoría.

Dal canto suo, Brauckmeyer che è al 753º posto del ranking prende il posto di Manuel Torres, mentre Prieto è al 701º posto.

Il World Amateur Championships si disputerá, in questo 2018, sul green del Golfing Union de Carton House di Dublino, in Irlanda tra il 5 e l’8 settembre. I golfisti lottenranno per portare a casa la Coppa Eisenhower.

Il World Amateur Championships é una manifestazione biennale internazionale omologata dalla Federaziome Internazionale di Golf e sono iscritti 131 paesi, anche l’Italia avrà una delegazione in questa manifestazione sia a livello maschile che femminile. La sede viene scelta in maniera rotatoria in base alla sede geografica: Asia-Pacifico, Americhe ed Europa-Africa.

(di Fioravante De Simone)