CARACAS – Dopo quasi nove mesi lo stadio Olímpico della Universidad Central de Venezuela riaprirà i battenti. Lo storico recinto sportivo era rimasto chiuso a causa dei lavori che si sono svolti sul manto erboso e in diverse aree dello stadio.

Stando a quanto è stato riferito da uno degli adetti ai lavori la prima gara ufficiale dovrebbe disputarsi il prossimo 15 settembre.

Domani, lo stadio Olímpico sarà ispezionato da una commissione della Conmebol. Il motivo della visita è per dare l’omologazione per ospitare una gara ufficiale valevole per l’ente che regge il calcio sudamericano.

L’anno scorso, il recinto sportivo che sorge ai piedi dell’Ávila non aveva ricevuto l’approvazione per ospitare gare targate Conmebol. Per questo motive il Caracas ed il Deportivo La Guaira si sono messi d’accordo per ridare lo smalto di anni passati all’Olimpico.

In caso di approvazione, il Caracas, única venezuelana supérstite nelle coppe internazionali, avrà la possibilità di disputare la gara con l’Atlético Paranaense con il calore del suo pubblico e non in esilio sul campo del Metropolitano di Cabudare. La gara è in programma nel mese di settembre in una data ancora da stabilire.

(FDS)