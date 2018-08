(ANSA) – PECHINO, 16 AGO – La Cina riprende i negoziati con gli Usa nell’intento di risolvere il contenzioso commerciale in corso: Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, guiderà questo mese una delegazione negli Stati Uniti per discutere “questioni di comune interesse”. Il ministero del Commercio non ha fornito ulteriori dettagli nella sua nota. Il 23 agosto è la data per la entrata in vigore dei nuovi dazi reciproci all’import di beni per il controvalore di 16 miliardi di dollari, a completamento di un pacchetto complessivo di 50 miliardi.