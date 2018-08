(ANSA) – PHNOM PENH, 16 AGO – Il partito al potere in Cambogia ha fatto incetta di seggi in Parlamento, secondo i risultati ufficiali delle elezioni del 29 luglio scorso, diffusi ora. L’esito elettorale assicura al primo ministro Hun Sen un altro mandato, ma rinforza anche lo scetticismo di molti sulla legittimità della consultazione. Il Comitato elettorale ha confermato che il partito del Popolo si è assicurato tutti i 125 seggi dell’Assemblea nazionale. L’unica forza credibile di opposizione, il partito cambogiano di soccorso nazionale, è stato sciolto l’anno scorso dai tribunali, poi si è allineato con Hun Sen, e i 19 partiti che hanno partecipato alle elezioni erano quasi tutti delle liste civetta volte a dare solo l’illusione di una consultazione democratica. Le stesse elezioni erano state messe in dubbio dal partito di opposizione che ne aveva proposto il boicottaggio, ma l’affluenza ufficiale ha poi sfiorato l’83 per cento. Il partito di Hun Sen ha preso i due terzi dei voti in ogni singola provincia.