(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Il Fia World Endurance Championship torna in pista questo fine settimana per la terza gara della Superseason che fa tappa a Silverstone. Tradizionalmente gara d’apertura della stagione, il Tourist Trophy nel 2018 è stato spostato in piena estate, dopo la 24 Ore di Le Mans. Cinque le Ferrari che saranno impegnate in gara, due nella classe GTE-Pro e tre in Gte-Am. Nella classe principale, riservata a soli piloti professionisti, dopo la 6 Ore di Spa-Francorchamps e la 24 Ore di Le Mans, gli equipaggi Ferrari devono inseguire. I meglio piazzati in classifica sono Sam Bird e Davide Rigon, che si trovano a 29 lunghezze dalla coppia della Porsche formata da Kevin Estre e Michael Christensen. I campioni del mondo in carica James Calado e Alessandro Pier Guidi sono più indietro perché oltre al BOP poco azzeccato di Spa e Le Mans, a Spa sono stati coinvolti in un incidente che gli ha permesso di incamerare solo mezzo punto.