(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Più di 350 testate giornalistiche negli Stati Uniti hanno aderito all’appello lanciato dal Boston Globe per la libertà di stampa minacciata da quella che definiscono la “guerra sporca” di Donald Trump. In tutto il Paese le testate usciranno oggi con un proprio editoriale contro gli attacchi del presidente Usa che ha spesso definito i giornalisti “nemici del popolo”. La risposta è l’hashtag #EnemyOfNon, i giornalisti non sono nemici di nessuno.