(ANSA) – AOSTA, 16 AGO – E’ una ragazza di 29 anni, di nazionalità cinese e residente in Gran Bretagna, la vittima di un incidente in montagna avvenuto nei giorni scorsi in val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco. La guardia di finanza di Entreves ha identificato il corpo, trovato da un escursionista circa 50 metri a monte del bivacco Comino, a 2.500 metri di quota. La giovane era impegnata in un trekking intorno al Monte Bianco. I parenti arriveranno nei prossimi giorni dalla Cina per il riconoscimento ufficiale. Restano ignote le cause del decesso: secondo gli inquirenti è probabile che l’escursionista sia scivolata e caduta mentre camminava fuori dal sentiero. (ANSA).