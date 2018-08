(ANSA) – MILANO, 16 AGO – ”Penso che l’Inter sia pronta per lo scudetto, abbiamo una buona squadra, anche con tanta esperienza. Possiamo fare un grande risultato”. Si presenta così Sime Vrsaljko, nuovo terzino dell’Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione ad Appiano Gentile. ”Per il campionato bisogna anche avere fortuna, vedremo. Dopo l’avventura in Spagna – prosegue il 26enne croato, che vestirà la maglia numero 2 – volevo tornare in Italia e venire all’Inter è la scelta giusta. Abbiamo una squadra che potrà lottare fino alla fine per fare buone cose”. ”Ho già giocato in Champions con l’Atletico – continua Vrsaljko – ed è una cosa bellissima per la propria carriera, la andiamo a giocare e penso che possiamo fare buoni risultati ma ci sono squadre forti e dobbiamo prepararci bene”. ”Mi hanno accettato tutti molto bene. Ho parlato tanto con Perisic e Brozovic, mi sembra di essere da due-tre mesi”, conclude il terzino.