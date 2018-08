(ANSA) – NEW YORK, 16 AGO – Le due olimpioniche della ginnastica artistica Kyla Ross e Madison Kocian si aggiungono al lungo elenco di atlete molestate sessualmente dal medico della nazionale Usa Larry Nassar. Lo hanno rivelato dopo aver visto “quante nostre compagne si sono già fatte avanti”. Non a caso, Nasser sta scontando una condanna all’ergastolo per questo tipo di reato e per detenzione di materiale pornografico. La Ross, oro nel concorso a squadre di Londra 2012, ha raccontato che le molestie nei suoi confronti sono cominciate quando aveva 13 anni, e “continuate a lungo”. La Kocian, oro a Rio 2016, è stata anche lei molestata “per vari anni” e ora ha deciso di farsi avanti, denunciando, così come la Ross, questi abusi e promuovendo un’azione legale, con richiesta di risarcimento, nei confronti dell’Università del Michigan State, per la quale Nasser ha lavorato a lungo, delle federazione americana di ginnastica e del comitato olimpico Usa (Usoc).