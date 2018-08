CARACAS – Como accade in ogni edizione la Coppa Venezuela ci regala subito colpi di scena. Quest’anno le vittime illustri dei 16esimi sono state Trujillanos, Portuguesa e Deportivo Lara, che sono state superate rispettivamente da Deportivo JBL Zulia, Llaneros e Yaracuy.

Colpaccio del JBL Zulia sul difficile campo del José Alberto Pérez di Valera. I lagunari non solo si qualificano, ma anche riescono a battere per 1-2 il sempre ostico Trujillanos.

I padroni di casa sbloccano la partita al 60esimo con Keyver Zúñiga, con questo risultato si andava a i supplementari. Ma per i guerreros de la montaña non c’è stato nemmeno il tempo di festeggiare che è arrivato il gol dell’1-1 con Gilberto García (62’). Dieci minuti dopo è arrivato il lapidario gol di Héctor Rentería che ha spalamcato le porte degli ottavi ai “zulianos” che si qualificano con un globale di 3-1.

A Barquisimeto, il Deportivo Lara non é riuscito a ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Yaracuy. La squadra rossonera è stata battuta per 1-2 dalla formazione che milita in Segunda División.

Il gol di José Romero dopo appena cinque giri di lancette aveva illuso i tifosi pensando una possibile remuntada.

La formazione barquisimetana ha cercato in tutti i modi i gol che avrebbero consentito di decidere tutto ai supplementari, ma non c’è stato nulla da fare. Anzi sono arrivate le reti di Francisco Rivero (67’) e Denny Herrera (78’) che hanno decratato la prematura eliminazione della Coppa Venezuela del Lara.

Colpo di scena anche ad Acarigua dove il Llaneros ha profanato il José Antonio Páez battendo per 1-3 il Portuguesa.

Le reti del batallón santo portano la firma di Darvis Rodríguez (doppietta su calcio di rigore 41’ e 69’) e Anderson Perea (74’). Il gol della bandiera del Penta è stato segnato da Over García (75’).

Il Caracas forte del’1-4 della gara d’andata batte per 3-0 nel Cocodrilos Sport Park il Petare. Le reti sono state griffate da José Llovera (5’), Facundo Moreira (36’) e l’italo-venezuelano Rafael Arace Gargano al 40esimo (alla seconda rete stagionale nella Coppa Venezuela). I rojos del Ávila si sono qualificati con un globale di 7-1.

Al Deportivo Táchira è bastata una rete di Romeri Villamizar per garantirsi un posto agli ottavi. I gialloneri hanno timbrato il biglietto per la fase sucessiva della Coppa Venezuela con un globale di 2-0.

La giornata di ieri della coppa nazionale si è completata con Metropolitanos-Academia Puerto Cabello 0-0 (globale 1-0). Aragua-Libertador 1-2 (Globale 4-2), Atlético Venezuela-Estudiantes de Caracas 4-2 (globale 7-3), Zulia-Titanes 0-0 (globale 2-1), Estudiantes de Mérida-Ureña 4-1 ( globale 4-3), Mineros-Angostura 5-0 (globale 6-2), Monagas-Lala FC 5-1 (globale 6-2), Deportivo Anzoátegui-Margarita 3-1 (globale 4-1) e Zamora-ULA 2-1 (globale3-2).

Martedì, sul campo neutro di Cabudare, il Carabobo aveva battuto per 3-0 il più modesto Yaracuyanos grazie alla doppuetta di Carlos Lujano (37’ e 48’) e il gol di Carlos Rivero (54’). All’andata i granata erano stati battuti per 1-0.

I sedicesimi della Coppa Venezuela si completeranno oggi con la sfida Deportivo La Guaira-Atlético Furrial. All’andata gli arancioni si sono imposti per 1-3.

(di Fioravante De Simone)