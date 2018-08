CITTA’ DEL VATICANO. – La nomina, ritenuta cruciale per l’assetto della Curia vaticana, era attesa da settimane, ma voci la davano ancora come prematura e in arrivo non prima di settembre. E invece, a conferma ancora una volta della totale imprevedibilità di papa Francesco, è arrivata a sorpresa proprio nel giorno di Ferragosto, solennità dell’Assunta. Il Pontefice ha infatti nominato sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato mons. Edgar Peña Parra, venezuelano, 58 anni, finora nunzio apostolico in Mozambico. Prenderà possesso il prossimo 15 ottobre.

Mons. Peña Parra succede al neo cardinale Angelo Becciu, nominato il 26 maggio scorso nuovo prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e che ha terminato il suo ufficio di sostituto della Segreteria di Stato il 29 giugno, all’indomani del conferimento della porpora da parte del Pontefice.

A di là delle note biografiche ufficiali, non si sa molto del prelato che andrà a occupare il ruolo-chiave di numero due, di fatto, della Segreteria di Stato, il principale dicastero di Curia, attualmente guidato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

Il sostituto, che di norma è in costante contatto con il Papa, ha competenze che potrebbero riassumere quelle di un ministro dell’Interno e di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (ma non solo), oltre alla mansione di “moderator Curiae” che non dovrebbe essere toccata neanche dalla riforma in corso voluta da Bergoglio e che prenderà forma nella futura costituzione apostolica, in elaborazione da parte del Consiglio dei cardinali ‘C9′ col titolo “Praedicate Evangelium”.

Un primo riassetto della Segreteria di Stato c’è già stato nel novembre scorso con l’istituzione della Terza Sezione, con competenza sul personale diplomatico della Santa Sede (i nunzi apostolici), affidata al polacco mons. Jan Romeo Pawlowski, che ha assorbito una parte dei compiti proprio della Prima Sezione per gli Affari Generali, quella che dal 15 ottobre prossimo sarà guidata appunto da mons. Peña Parra. A capo della Seconda Sezione, “per i Rapporti con gli Stati”, sorta di ministero degli Esteri della Santa Sede, c’è invece il britannico mons. Paul Richard Gallagher.

La ridefinizione delle competenze è in pieno corso, e il nuovo sostituto – che tra l’altro non parteciperà, come invece avviene di consueto, ai prossimi due viaggi del Papa, quello in Irlanda (25-26 agosto) e quello nelle Repubbliche Baltiche (22-25 settembre) – entrerà in carica con compiti rinnovati rispetto ai suoi predecessori. Dopo due italiani, Fernando Filoni (2007-2011) e Angelo Becciu (2011-2018), ora diventa sostituto nuovamente un latino-americano come l’argentino Leonardo Sandri (2000-2007).

Mons. Edgar Peña Parra è nato a Maracaibo (Venezuela) il 6 marzo 1960. E’ Laureato in Diritto Canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1/o aprile 1993, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Kenya, Jugoslavia, presso le Nazioni Unite a Ginevra, nelle Nunziature in Sudafrica, Honduras e Messico. Nominato arcivescovo titolare di Telepte l’8 gennaio 2011, e ordinato il 5 febbraio, è stato nunzio apostolico in Pakistan dal 2001 al 2014 e in Mozambico dal 21 febbraio 2015.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)